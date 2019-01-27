"Милан" и "Наполи" сыграли вничью

"Милан" сыграл вничью с "Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии - 0:0.
Миланская команда идет 4-й в турнирной таблице с 35-ю очками. Неаполитанцы с 48-ю занимают вторую строчку, отставая от лидерующего "Ювентуса" на 8 очков.
Чемпионат Италии
Серия А
21-й тур
"Милан" - "Наполи" - 0:0
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Борини, 69), Сусо, Хакан Чалханоглу (Лаксальт, 90), Кутроне (Пентек, 72).
"Наполи": Оспина, Альбиоль, Малькюи, Мариу Руй (Гулям, 72), Кулибали, Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс (Верди, 80), Инсинье (Унас, 88), Милик.
Предупреждения: Кутроне, 17. Руис, 18. Альбиоль, 86.
Удаление: Руис, 90+3.
Судья: Довери.
26 января. Милан. Стадион "Сан-Сиро".
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей серии А