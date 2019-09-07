Михайлович пропустит матч с «Брешиа» из-за начала второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура чемпионата Италии с «Брешиа», который состоится 15 сентября. Ему предстоит начало второго курса химеотерапии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

50-летнему Михайловичу диагностировали агрессивную форму лейкемии этим летом. Он уже прошел первый курс лечения.

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