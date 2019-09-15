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Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому»

15 сентября 2019, 19:34
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Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, который выступает на правах аренды за «Рому», забил гол в своем дебюте за римскую команду в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

На 22-й минуте встречи Мхитарян ворвался в штрафную площадь «Сассуоло» и пробил мимо вратаря гостей Андреа Консильи.

«Рома» арендовала Мхитаряна у «Арсенала» 2 сентября. Срок соглашения с 30-летним армянским футболистом рассчитан до 30 июня 2020 года.

Рома — Сассуоло

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