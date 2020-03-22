Мерет отказался продлевать контракт с «Наполи»

«Наполи» предлагал голкиперу Алексу Мерету продлить контракт с клубом до 2025 года. Однако 23-летний итальянец отверг это предложение, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Мерет недоволен своим нынешним положением в команде, где он в последнее время оказался в роли второго номера. В нынешнем сезоне голкипер провел во всех турнирах 21 матч и пропустил 29 мячей.

Его контракт с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.