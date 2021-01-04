Мехле официально стал игроком «Аталанты»

Защитник Йоаким Мехле официально представлен в качестве игрока «Аталанты».

Ранее появилась информация, что сумма трансфера игрока «Генка» составит 8 миллионов евро, а контракт с «Аталантой» будет рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне чемпионата Бельгии Мехле провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.

В матче 15-го тура серии А против «Сассуоло» он не смог принять участия, так как трансферное окно в Италии открылось 4 января. Однако в поединке с «Пармой», 6 декабря, он сможет сыграть.