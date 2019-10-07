Маурицио Сарри: «Выход «Ювентуса» на первое место сейчас мало что значит»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в 7-м туре чемпионата Италии. Туринцы возглавили турнирную таблицу.

— Выход на первое место сейчас мало что значит, — цитирует Sky Sport Italia Сарри. — Самым важным моментом является то, что мы играли хорошо, с характером и решимостью против команды, которая до сих пор побеждала в каждом матче.

Нам нужно работать над тем, чтобы доминировать в матче, обладать территориальным превосходством, чтобы мы могли провести все время на стороне противника. Этот состав привык защищаться гораздо глубже, но видим определенные улучшения в этом смысле.

Чувствую, что мы можем стать намного лучше. Это постепенный процесс. В настоящий момент мы можем получить результат, даже если не играем на 100%.

Интер — Ювентус

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты