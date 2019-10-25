Маурицио Сарри: «Роналду нужно будет отдохнуть пару матчей»
25 октября 2019, 16:17
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри признался, что нападающему Криштиану Роналду будет необходим отдых.
— Мы провели разговор с Роналду по поводу его возможной усталости, — приводит слова Сарри Tuttosport. — Мы также пообщались с врачами и оценили показатели Криштиану и пришли к выводу, что ему потребуются пару матчей для отдыха. Правда, пока у нас очень плотный график, и когда Роналду сможет отдохнуть, не могу сказать.
В текущем сезоне Роналду сыграл в 14 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...