Маурицио Сарри: «Роналду нужно будет отдохнуть пару матчей»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри признался, что нападающему Криштиану Роналду будет необходим отдых.

— Мы провели разговор с Роналду по поводу его возможной усталости, — приводит слова Сарри Tuttosport. — Мы также пообщались с врачами и оценили показатели Криштиану и пришли к выводу, что ему потребуются пару матчей для отдыха. Правда, пока у нас очень плотный график, и когда Роналду сможет отдохнуть, не могу сказать.

В текущем сезоне Роналду сыграл в 14 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.