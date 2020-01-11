Маурицио Сарри: «Рома» смогла стать сюрпризом в серии А в этом сезоне»

Главный тренер «Ювентус» Маурицио Сарри рассказал о подготовке к матчу 19-го тура серии А против «Ромы». Встреча пройдет 12 января и начнется в 22:45 мск.

— Это будет сложная игра, мы должны быть более последовательными в течение 90 минут, — приводит слова Сарри Football Italia. — Я хочу, чтобы мы опирались на ту хорошую работу, которую видел в игре с «Кальяри».