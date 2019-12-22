Маурицио Сарри: «Поражение в Суперкубке не должно повлиять на наш сезон»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри признался, что не очень сожалеет об упущенной возможности выиграть Суперкубок Италии. Туринский клуб уступил «Лацио» со счетом 1:3.

— Да, мы проиграли трофей, но нас ждут еще пять месяцев соревнований. Это поражение не должно повлиять на наш сезон. И пустые сожаления не решат проблем, — приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.

На весь тренерский штаб произвела очень сильное впечатление последняя тренировка команды. Это была лучшая тренировка в сезоне. И сложились некоторые впечатления, которые, видимо, оказались ошибочными. Мы пошли на некоторые перестановки в составе, но все вышло не так, как мы себе представляли.

Сейчас «Лацио» находится в отличной форме. Но нам еще предстоит встретиться в этом сезоне. И тогда, возможно, удача будет на нашей стороне.