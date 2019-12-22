Маурицио Сарри: «От работы команды я получаю удовольствие»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри доволен тем, как его команда прогрессирует. Он ощущает уверенность в игре туринцев перед матчем за Суперкубок Италии с «Лацио».

— Я не знаю, опережаем ли мы в эволюции игры «Лацио», — цитирует AFP Сарри. — Я знаю лишь, что в последнее время от работы команды получаю удовольствие. Это фундаментальный аспект для меня. Если я доволен, значит, команда играет в тот тип футбола, который мне нужен. Даже если у нас есть недостатки — мы можем работать над ими и исправить их. Цели должны быть всегда утопическими, чтобы мотивировать на улучшение постоянно. Установив совершенство в качестве нашей цели, мы всегда будем недовольны и устремимся к улучшению.