Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги матча 22-го тура серии А против «Фиорентины» (3:0).

— Это был сложный матч, потому что «Фиорентина» была непобедима в серии А в 2020 году, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia. - С точки зрения энергии, мы не были очень последовательны, нам нужно поработать над этим в будущем.

Дуглас Коста создает ширину и создает возможности для гола, но, на мой взгляд, он еще не в хорошей физической форме. Когда он достигнет своего пика, мы увидим, что он действительно изменит ситуацию.