Маурицио Сарри: «Муки на «Олимпико» против «Ромы» почти неизбежны»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Он посетовал на то, что туринцы не стали дожимать соперника.

— Мы хорошо играли в течение 60 минут, муки на «Олимпико» против «Ромы» почти неизбежны, — цитирует Сарри Sky Sport Italia. — Мне не понравилось, что мы старались удержать лидерство, а не увеличивать его. У нас были три контратаки втроем против одного, но не дожали их.

Мы хорошо действовали в течение длительного периода времени, поэтому я доволен результатом, но старались пасовать мяч на своей половине, когда лидировали, а не продвигать. Не думаю, что длинные передачи являются отличной идеей, потому что у нас не так много нападающих, которые сильны в воздухе. Это может дать 6-7 голов за сезон, но, считаю, что это также приведет к тому, что пропустим еще 10 мячей.

В нашей игре есть риск, но нам нужно просто пасовать мяч, чтобы идти вперед, а не просто держать его без всякой причины.