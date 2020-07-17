Матюиди, Хедира и Игуаин могут покинуть «Ювентус»

«Ювентус» готов расстаться с рядом игроков ради обновления этим летом, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, туринцы готовы отпустить Гонсало Игуаина, Федерико Бернардески, Сами Хедиру, Блеза Матюиди и Даниеле Ругани. Руководство клуба готова найти игроков, которые соответствуют видению Маурицио Сарри, а также снизят средний возраст команды.

Другие игроки, принадлежащие «Ювентусу» и находящиеся в аренде, такие как Лука Пеллегрини и Кристиан Ромеро, будут проданы или использованы как часть сделок.