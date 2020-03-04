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Матчи чемпионата Италии могут пройти без зрителей из-за коронавируса

16:57

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора не исключил, что все матчи ближайших туров чемпионата Италии могут пройти без зрителей из-за распространения коронавируса, информирует Reuters.

— Мы идем к такому решению, — отметил министр.

Ранее из-за коронавируса несколько матчей 26-го тура были перенесены. Кроме того, были перенесены полуфинальные матчи Кубка Италии.

Также сообщалось, что правительство Италии в целях борьбы с распространением коронавируса может отменить вообще все спортивные мероприятия на месяц.

Напомним, в Италии заразились 2263 человека. 79 человек умерло, 160 вылечились.

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