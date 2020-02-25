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Матч «Ювентус» — «Интер» покажут по бесплатному ТВ из-за того, что он может пройти при пустых трибунах

12:40
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Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» покажут по бесплатному телевидению из-за того, что игра пройдет без болельщиков, информирует delinquentidelpallone. Встреча пройдет на «Альянц Стэдиум» в воскресенье, 1 марта.

Из-за вспышки коронавируса матчи 25-го тура чемпионата Италии пройдут без зрителей.Футбол и вся Италия в плену у коронавируса

За последние дни в Италии резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, 172 из них находятся в Ломбардии — районе Италии, столицей которого является Милан.

Известно, что из-за болезни в стране скончались 5 человек. Из-за эпидемии были перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также 4 встречи серии А.

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