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Матч «Торино» — «Парма» перенесен из-за коронавируса

23 февраля 2020, 13:52
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Матч 25-го тура чемпионата между «Торино» и «Пармой» перенесен из-за коронавируса, сообщает официальный сайт туринцев.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето. В их числе три матча серии А. Причиной такого решения стали случаи заболевания коронавирусом в регионах.

Также перенесены матчи «Верона» - «Кальяри», «Аталанта» - «Сассуоло» и «Интер» - «Сампдория». Все эти игры должны были пройти 23 февраля. О новых датах проведения матчей пока не сообщается.

В Италии зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом — больше, чем в других странах Европы. 47 из них в Ломбардии, 17 — в Венето. В этих регионах сейчас не работают школы. На данный момент от болезни в стране скончались два человека.

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