Матч третьего тура серии B между «Монцей» и «Виченцой» отложен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

Встреча должна была пройти 17 октября, однако в «Монце» зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом. Дата матча будет определена позже.

Ранее «Монца» объявила о двух положительных результатах тестов на коронавирус. В клубе не уточняют, кто из футболистов заразился. Владельцем команды является бывший президент «Милана» и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.