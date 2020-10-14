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Матч серии B «Монца» — «Виченца» отложен из-за коронавируса

17:16
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Матч третьего тура серии B между «Монцей» и «Виченцой» отложен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

Встреча должна была пройти 17 октября, однако в «Монце» зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом. Дата матча будет определена позже.

Ранее «Монца» объявила о двух положительных результатах тестов на коронавирус. В клубе не уточняют, кто из футболистов заразился. Владельцем команды является бывший президент «Милана» и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

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