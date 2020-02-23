Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» могут перенести или провести без зрителей из-за коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее уже перенесли более 40 матчей в низших лигах Италии, а также три встречи серии А. О новых датах проведения матчей пока не сообщается.

Наиболее вероятный исход: встреча пройдет в намеченный день, 27 февраля, без зрителей. Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Интера».

В Италии зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом — больше, чем в других странах Европы. 47 из них в Ломбардии, 17 — в Венето. В этих регионах сейчас не работают школы. На данный момент от болезни в стране скончались два человека.