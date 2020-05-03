Мать Роналду показала, какой автомобиль ей подарил Криштиану: его стоимость — 100 тысяч евро
3 мая 2020, 16:58
Долореш Авейру, мама форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram. Она показала, какой подарок сделал ее 35-летний сын на День матери.
3 мая в Португалии празднуется День Божьей Матери Фатимской. Ранее соответствующий пост с Долореш и Джорджиной Родригес опубликовал и сам Криштиану.
«Спасибо моим детям за подарки, которые я получил сегодня», — подписала фото с новым автомобилем Долореш Авейру.
Эта машина (GLC Coupe Mercedes) оценивается примерно в 100 тысяч евро в зависимости от комплектаций.
«С днем матери», — написал в комментариях форвард туринцев.
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