Долореш Авейру, мама форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram. Она показала, какой подарок сделал ее 35-летний сын на День матери.

3 мая в Португалии празднуется День Божьей Матери Фатимской. Ранее соответствующий пост с Долореш и Джорджиной Родригес опубликовал и сам Криштиану.

«Спасибо моим детям за подарки, которые я получил сегодня», — подписала фото с новым автомобилем Долореш Авейру.

Эта машина (GLC Coupe Mercedes) оценивается примерно в 100 тысяч евро в зависимости от комплектаций.

«С днем матери», — написал в комментариях форвард туринцев.

«Две мои особенные женщины». Роналду поздравил свою маму и невесту Джорджину