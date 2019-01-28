Массимилиано Аллегри: "Я поставил Эмре Джана в сложное положение, это моя ошибка"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о победе над "Лацио" (2:1) в 21-м туре чемпионата Италии.

- У нас было много неточных передач, но это моя ошибка. Я хотел, чтобы Эмре Джан играл перед защитой, но он еще пока не готов выдерживать темп игры, и я поставил его в сложное положение. Во втором тайме я переместил туда Родриго Бентанкура, и мы начали играть с двумя центральными полузащитниками. После этого Эмре начал играть хорошо. До 60-й минуты мы позволяли "Лацио" слишком много владеть мячом и слишком много атаковать. Чиро Иммобиле почти сделал счет 2:0. В последние 30 минут мы сыграли лучше и смогли победить. Но побеждать "Лацио" в Риме всегда тяжело. Запасные игроки даже важнее тех, кто выходит в стартовом составе, потому что они могут изменить игру, если выйдут с правильным настроем. Щенсны - лучший игрок матча? Он отлично сыграл, но мы и так знали, что он великолепный вратарь. Учитывая результат матча "Наполи" (0:0 с "Миланом" - прим. "СЭ"), для нас было важно победить. Я говорил ребятам, что нам нужна победа, даже если мы сыграем плохо.

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