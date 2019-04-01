Массимилиано Аллегри: "Матч с "Кальяри" станет хорошим тестом для Мойзе Кина"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Кальяри" в 30-м туре чемпионата Италии. Он дал понять, что планирует задействовать нападающего Мойзе Кина.

- Команда в хорошем состоянии. Сейчас, когда мы играем каждые три дня, важно предоставлять иметь возможность отдохнуть, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Мойзе Кин в порядке, матч с "Кальяри" станет хорошим тестом для его прогресса. Это 19-летний парень с очень важными качествами. Конечно, ему нужно учиться, как справляться со взлетами и падениями, которые бывают в футболе. Эмре Джан - это пример энтузиазма и желания играть. Он серьезно добавил по сравнению с началом сезона и может выйти в защите. Мне нужно решить, использовать схему с четырьмя или тремя защитниками. Канселу можно передвинуть в атаку. У меня есть свежие защитники - Де Шильо, Касерес, Бонуччи. С полузащитой у нас все в порядке. Завтра нас ждет сложный матч на выезде против тяжелого соперника. "Кальяри" постарается произвести хорошее впечатление, это будет интересный матч. Для нас очень важно, чтобы прогрессировали молодые игроки.

Матч "Кальяри" - "Ювентус" состоится 2 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

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