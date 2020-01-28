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Мартинес дисквалифицирован на два матча и пропустит миланское дерби

28 января 2020, 17:42
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:1). Он получил красную карточку за протесты против решения арбитра и оскорбительные выражения.

Также футболист был оштрафован на 15 тысяч евро. Футболист пропустит следующие матчи в серии А против «Удинезе» (2 февраля) и «Милана» (9 февраля).

22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 26 матчей за «нерадзурри» и забил 16 мячей при трех голевых передачах.

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