«Марсель» готов купить Милика за 8 миллионов евро

«Марсель» сделал предложение «Наполи» по переходу форварда Аркадиуша Милика, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, французский клуб готов заплатить за трансфер поляка 8 миллионов евро. «Наполи» просит за переход футболиста 15 миллионов евро.

Соглашение Милика с итальянским клубом рассчитано до лета 2021 года. Сообщалось, что в 26-летнем футболисте также заинтересован «Ювентус» и «Интер».