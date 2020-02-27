Марко ван Бастен: «В «Милане» я родился и как игрок, и как человек»

Бывший нападающий «Милана» Марко ван Бастен рассказал про свой опыт выступлений в итальянском клубе.

— В «Милане» я чувствовал себя частью семьи, — цитирует ван Бастена Сalciomercato. — Вместе мы прожили целую жизнь. Вы видели, что я родился там как игрок и как человек. Вы видели, что я расту там. К сожалению, вы видели и мой конец.

Я был убежден, что буду вечно играть, что остановлюсь лет в тридцать восемь. Сперва я не понимал, что происходит с моим здоровьем. Я был слишком сосредоточен на плохом самочувствии. Поэтому это коснулось и футбола. У меня никогда не было ответа, что же произошло на самом деле.

55-летний голландец играл за «Милан» с 1987 по 1993 годы. С красно-черными он четыре раза становился чемпионом Италии. Ван Бастен трижды выигрывал «Золотой мяч» (1988, 1989 и 1992).

17 августа 1996 он объявил о завершении игровой карьеры из-за тяжелой травмы колена, полученной еще в 1986 году во время выступлений за «Аякс».