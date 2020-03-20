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Марко Матерации: «На ЧМ-2006 Италия издевалась над Германией на их собственной территории»

20 марта 2020, 09:30
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Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци вспомнил о победе на чемпионате мира 2006 года. На итальянском телевидении во время паузы, связанной с пандемией коронавируса, повторили все матчи того мундиаля.

— Надо сказать, мы играли лучше, чем я помнил, — цитирует Марко La Gazzetta dello Sport. — В полуфинале и финале были прекрасные выступления. С Германией я играл лучше. Временами покидал свою позицию, но Фабио Каннаваро и Джиджи Буффон были позади меня, так что я мог бы пойти выпить кофе, если бы захотел!

Тогда мы доказали, что спорт действительно может объединить страну. Мы переживали бурный период в нашей истории. Это немного напоминает текущую ситуацию, потому что те, кто высмеивал нас несколько дней назад — посмотрите на Францию — изменили мнение.

Мы были очень жестоки с немцами, издевались над ними на их собственной территории. Это было чрезвычайно приятно для нас. Думаю, что это был настоящий финал турнира.

Пас Пирло на Гроссо был чистой поэзией. Никому и в голову не могло прийти такое, только ему одному.

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