Марко Джампаоло: «Идеальной команды в середине сентября не бывает»
16 сентября 2019, 05:22
Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в 3-м туре чемпионата Италии.
— Команда сыграла грамотно, получив численное преимущество, — цитирует официальный сайт «Милана» Джампаоло. — Мы были полностью сконцентрированы и не брали на себя лишних рисков. Идеальной команды в середине сентября не бывает. Мы должны научиться доминировать в матчах и диктовать темп. Есть много аспектов, которые нам нужно улучшить, это займет время.
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