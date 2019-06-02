Марио Балотелли: "Еще не решил, где продолжу карьеру"

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли не стал исключать возможности возвращения в чемпионат Италии.
– Где я буду играть в следующем году? Я еще ничего не решил, и даже не говорил о будущем с моим агентом (Мино Райола. – Прим. "СЭ"), – цитирует Балотелли журналист Альфредо Педулла. – Сначала я хочу отдохнуть. Переезд в "Парму"? Это было бы честью для меня.
Ранее 28-летний итальянец попрощался с персоналам и болельщиками французского клуба, к которому присоединился в январе 2019 года. В 15 матчах за "Марсель" Балотелли забил 8 мячей и отдал 1 голевой пас.
Также сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в "Брешиа".
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