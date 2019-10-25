Легенда сборной Аргентины и главный тренер «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона похвалил нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, который помог команде обыграть «Зальцбург» (3:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов, сообщает Corriere dello Sport. 32-летний бельгиец побил рекорд экс-футболиста партенопейцев.

Мертенс в игре с «Зальцбургом» забил свои 115-й и 116-й голы за клуб. По этому показателю он обогнал Марадону, у которого 115 мячей за «Наполи».

«Для меня это не стало разочарованием, — приводит слова Марадоны Corriere dello Sport. — Я аплодировал Мертенсу. Когда он забил, то я думал не о личных рекордах, а о «Наполи». Я смотрю все их игры и матчи в ЛЧ для меня особенные. Игра против «Зальцбурга» была захватывающей, когда ты выигрываешь, то это всегда здорово».

«Дрис был рожден нападающим, хотя сам не знал об этом. Хотелось бы сделать что-нибудь ради сохранения его в «Наполи». Дорогой президент, не позволяйте ему уходить из команды. Да, ему больше 30 лет, но он продолжает играть, бегать и забивать голы все с той же свежестью. Если же Мертенс покинет «Наполи», то пускай знает, что у меня в команде для него всегда найдется место».

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