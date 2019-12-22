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Манджукич заработает 12 миллионов евро в Катаре

22 декабря 2019, 19:54
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Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич станет игроком катарского «Аль-Духаиль». 33-летний хорват подпишет контракт до конца 2021 года. За это время он заработает 12 миллионов евро, сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

Манджукич в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Юве». Сообщается, что он мог перейти в «Аль-Духаиль» летом 2019 года.

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