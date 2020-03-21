Мама Роналду выписана из больницы после инсульта

Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, Мария Долореш душ Сантуш Авейру, выписана из больницы после инсульта, сообщает Record. Ее здоровью ничего не угрожает, она вернулась домой.

3 марта она перенесла инсульт и попала в больницу в Фуншале. Впоследствии ее состояние улучшилось, ее перевели в больницу на Мадейре.

В 2007 году Мария Долореш победила рак молочной железы, в прошлом году она объявила, что вновь «борется за жизнь» и проходит очередной курс лечения.