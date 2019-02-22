Макси Лопес: "Руководству "Интера" надоела манера жены Икарди вести дела"

Аргентинский нападающий Макси Лопес выразил сочувствие соотечественнику Мауро Икарди, который лишился капитанской повязки в "Интере". По его мнению, это произошло из-за громких скандальных заявлений жены и агента Икарди Ванды Нары, которая ведет переговоры с "Интером" о продлении контракта игрока. Напомним, что Нара была женой Лопеса и имеет от него троих детей.

– Руководству "Интера" надоели методы работы Ванды, – цитирует Football Italia Лопеса. – К тому же Икарди играет не на том же уровне, что в прошлом. Хорошие агенты очень важны, потому что умеют читать такие моменты. Они знают, когда надавить, когда промолчать. Считаю, что игрок уровня Икарди должен иметь агента, который соответствует его качеству. Ванда мне тоже предлагала быть моим агентом, но я отказался. Я хотел разделять семейное и рабочее. У меня сложные отношения с Вандой сейчас. Я почти не вижу своих детей, а в течение многих лет мы с ней разговаривали только через адвокатов. Мауро относится ко мне примерно так же. Я говорил, что он многое поймет, когда станет отцом. Но он не понял.