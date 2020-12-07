Лукаку заявил, что входит в пятерку лучших бомбардиров мира

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку назвал себя одним из лучших бомбардиров в мире.

«С точки зрения тактики, моей позиции и движений, я не ошибаюсь. Никогда. Я вхожу в пятерку лучших бомбардиров мира!» — цитирует Лукаку France Football.

В сезоне-2020/21 27-летний футболист в девяти матчах Серии А забил восемь голов и сделал две результативные передачи.