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Лукаку заявил, что входит в пятерку лучших бомбардиров мира

7 декабря 2020, 17:53
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Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку назвал себя одним из лучших бомбардиров в мире.

«С точки зрения тактики, моей позиции и движений, я не ошибаюсь. Никогда. Я вхожу в пятерку лучших бомбардиров мира!» — цитирует Лукаку France Football.

В сезоне-2020/21 27-летний футболист в девяти матчах Серии А забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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