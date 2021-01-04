Лукаку не сыграет с «Сампдорией»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку пропустит матч 16-го тура чемпионата Италии против «Сампдории», сообщает Football Italia.

По информации источника, тренерский штаб «нерадзурри» решил поберечь 27-летнего бельгийца, получившего повреждение во время встречи 15-го тура с «Кротоне» (6:2). Отмечается, что травма не носит серьезного характера.

В сезоне-2020/21 Лукаку провел 19 матчей за «Интер», на его счету 16 голов и 3 результативных передачи.