Лукаку мог перейти в «Ювентус»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку признался, что он мог перейти в другой итальянский клуб. Однако бельгиец предпочел миланский клуб, чем «Ювентус».

— Я был близок, очень близок к переходу в «Юве», но всегда думал о «Интере», — цитирует Goal Лукаку. — В детстве я смотрел на Адриано, Роналдо и Вьери. Очевидно, что когда ко мне обратился «Интер» и Антонио Конте, который хотел меня видеть еще в «Челси» и «Юве», я согласился и начал еще больше работать.