Луис Альберто рассказал, что хотел бы возглавить «Лацио» после завершения карьеры

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто рассказал о своих планах после завершения карьеры, а также подтвердил, что его контракт с командой будет продлен.

— Точно буду играть за «Лацио» до 2025 года, — приводит ANSA слова Луиса Альберто. — А потом, кто знает, может, займу место Симоне Индзаги и буду тренировать «Лацио». Мне очень нравится, как работает Симоне. Когда я только перешел сюда, он даже не знал, как меня зовут, но относился ко мне очень хорошо. Думаю, наши отношения можно назвать идеальными.

27-летний Альберто выступает за «Лацио» с лета 2016 года. В сезоне-2019/20 27-летний испанец провел за римскую команду 30 матчей, на его счету 5 голов и 14 результативных передач.