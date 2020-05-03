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Луис Альберто: «Если бы не этот коронавирус, я бы уже давно продлил контракт с «Лацио»

3 мая 2020, 19:35
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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто рассказал, что переподпишет контракт с командой.

— Мы ведем переговоры, и я верю, что продлю контракт до 2025 года, — написал Луис Альберто в Instagram. — Это лучший сезон в моей карьере, я люблю эту команду. Если бы не этот коронавирус, я бы уже давно продлил контракт.

В сезоне-2019/20 Луис Альберто провел за «Лацио» 30 матчей, на его счету 5 голов и 14 результативных передач.

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