Лучано Спаллетти: "С Перишичем была трансферная история, но он понял, что его обманули"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о сорванном трансфере Ивана Перишича. Хавбек был близок к переходу в "Арсенал", но трансфер не состоялся.

- С Перишичем была трансферная история, но он профессионал, он понимает свою роль, вчера у него было совершенно другое настроение, - цитирует Goal Спаллетти. - Такое происходит в трансферное окно, игрок получил хорошее предложение, был заинтересован. Но затем он понял, что его обманули, и сделал шаг назад. Сейчас он возобновит тренировки, и когда его ум вернется к "Интеру", мы дадим ему играть.