Лучано Спаллетти: "Милан "заслужил такое дерби и был вознагражден прекрасным матчем"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 28-го тура чемпионата Италии против "Милана" (3:2) отметил, что соперник показал хороший футбол.

– Моя команда провела отличный матч, я благодарю всех игроков, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Также хочется сказать спасибо фанатам, которые находятся с нами даже в самые трудные моменты. "Милан" показал прекрасный футбол,Гаттузо может гордиться своими игроками. В подобных матчах выиграть может каждый. Соперник заслужил такое дерби и был вознагражден прекрасным футболом в матче.

Тем самым прервалась беспроигрышная серия "Милана", которая составляла 10 матчей. "Интер" обошел соперника в турнирной таблице серии А. Команда занимает третье место, имея в активе 53 очка.

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