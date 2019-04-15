Лучано Спаллетти: "Интеру" нужно все время сохранять концентрацию"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти - о матче с "Фрозиноне" (3:1) в 32-м туре чемпионата Италии.

- Мы увидели, что в момент, когда мы чувствуем себя в относительной безопасности, мы можем прийти к разочаровывающему итогу, - цитирует специалиста Football Italia. - Нам нужно все время сохранять концентрацию. Это случается со всеми, но, возможно, с "Интером" чаще остальных. Когда ты думаешь, что все уже решено вместо того, чтобы обеспечить себе победу, ты становишься слишком робким и мяч. "Фрозиноне" было нечего терять, их единственной целью было добыть результат в этом важном матче. Поражение не сыграет для них определяющей роли. Нам было сложно, потому что соперник мог играть без давления.

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