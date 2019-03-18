Лучано Спаллетти: "Игроки "Интера" изменили свое отношение к делу"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 28-го тура чемпионата Италии против "Милана" (3:2) отметил, что увидел изменения в своей команде. По его словам, игроки поменяли отношение к делу.

- Когда показываешь плохую игру, вылетаешь из Лиги Европы, нужно все прояснить и стать на путь успеха. Сегодня я увидел перемены, отношение команды к делу изменилось. "Милан" играл очень хорошо, Гаттузо должен гордиться своими футболистами. Милан заслужил такое дерби и получил награду в виде прекрасного футбольного вечера.