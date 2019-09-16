Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    Италия

Louis Vuitton может купить «Милан» за 1 миллиард евро

16 сентября 2019, 14:35
Теги:

Президент группы компаний Louis Vuitton Mo?t Hennessy Бернар Арно может стать новым владельцем «Милана», информирует ilmessaggero.it. Француз готов заплатить за клуб 1 миллиард евро.

Сейчас им владеет американский инвестиционный фонд Elliott Management. Сделка может пройти весной 2020 года.

Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 94,6 млрд долларов.

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир