Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Льоренте может вернуться в «Тоттенхэм»

12 января 2020, 14:37
Теги:

Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте может вернуться в «Тоттенхэм». Лондонцы ищут замену травмированному форварду Харри Кейну и готов арендовать 34-летнего испанца до конца сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После назначения Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера «Наполи» Льоренте сыграл лишь в двух матчах, проведя на поле по семь минут в каждом. Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 15 матчей в серии А и забил 3 гола.

Он выступал за «Тоттенхэм» с 2017 по 2019 год.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир