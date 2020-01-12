Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте может вернуться в «Тоттенхэм». Лондонцы ищут замену травмированному форварду Харри Кейну и готов арендовать 34-летнего испанца до конца сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После назначения Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера «Наполи» Льоренте сыграл лишь в двух матчах, проведя на поле по семь минут в каждом. Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 15 матчей в серии А и забил 3 гола.

Он выступал за «Тоттенхэм» с 2017 по 2019 год.