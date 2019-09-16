Лоренсо Инсинье: «Надеюсь дойти с «Наполи» до финала Лиги чемпионов и выиграть»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье выразил надежду, что его команде удастся добиться победы в Лиге чемпионов. Неаполитанцы в групповом турнире сыграют с «Ливерпулем», «Генком» и «Зальцбургом».

— Я чувствую себя спокойно. Я всегда хотел остаться и никогда не думал об уходе из «Наполи», — цитирует Football Italia Инсинье. — Мы провели несколько нужных трансферов, у нас хороший состав, и мы заслуживаем завоевать трофей.

Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Надеюсь дойти до финала и выиграть его.