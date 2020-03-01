Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Ливерани — о переносе матчей серии А: «Решение руководства должно подходить всем командам»

1 марта 2020, 21:42
Теги:

Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани прокомментировал ситуацию с переносом части матчей 26-го тура чемпионата Италии из-за распространения коронавируса в стране.

1&nbsp;марта Турин должен был принять матч между &laquo;Ювентусом&raquo; и &laquo;Интером&raquo;. Но&nbsp;он&nbsp;перенсен.Коронавирус и Италия: под угрозой уже и Криштиану. В переносах матчей винят «Ювентус»

— В футболе решения должны приниматься согласно времени и обстоятельствам, — приводит слова специалиста Football Italia. — Существует иерархия. Руководство приняло решение в четверг, и оно должно подходить всем командам

Лига выступает гарантом для двадцати команд, не для четырех или пяти. Если говорить о редактировании дат, по правилам, только клубы способны изменить их. Это не совсем понятный и мирный способ все решить, когда речь о таких важных матчах, как эти.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир