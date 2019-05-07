Спортивный директор "Милана" Леонардо заявил, что не стоит ждать больших инвестиций во время летнего трансферного окна. По его словам, попадание в Лигу чемпионов сыграет важную роль.

- Мы всегда были откровенны с Гаттузо, слухи об увольнении - это нормально, когда бывают трудные моменты, - цитирует Football Italia Леонардо. - Все идет по плану, мы не можем ожидать, что все будет как в сказке. В клубе было много изменений, и это правда, что мы не в простой экономической ситуации. Очевидно, что больших инвестиций не будет. Попадание в Лигу чемпионов будет иметь решающее значение в каком направлении мы пойдем.