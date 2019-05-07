Спортивный директор "Милана" Леонардо заявил, что клуб не собирается публиковать информацию по ситуации с Темуе Бакайоко. В середине первого тайма француз долго готовился к выходу на замену, из-за чего тренер изменил свое решение, чем игрок остался недоволен.

- То, что случилось с Бакайоко, будет обсуждаться внутри команды, и мы не будем выносить сор из избы, – сказал Леонардо в эфире Sky Sport Italia. - За последние несколько недель он столкнулся со многими проблемами, но ошибки случаются. У него много положительных моментов, но любой, кто совершает ошибку, должен за нее заплатить. Ситуация не будет публичной.