Леонардо Бонуччи: "Мойзе Кин также виноват в расистских оскорблениях в свой адрес"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заявил, что нападающий Мойзе Кин также виноват в расистских оскорблениях со стороны фанатов "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии (2:0). На 85-й минуте 19-летний форвард удвоил преимущество туринцев и отпраздновал гол, вытянув руки перед ультрас соперника, что вызвало еще более громкое и гораздо более явное расистское насилие, которое до этого было совершено лишь несколькими фанатами.

- Кин знает, что когда забивает, он должен сосредоточиться на праздновании со своими товарищами по команде. Он знает, что мог бы отпразднывать как-то иначе, – сказал Бонуччи в интервью Sky Sport Italia. - После гола были расистские насмешки, Блез Матюиди услышал это и разозлился. Я думаю, что тут вина 50 на 50, потому что Мойзе не должен был этого делать, а фанаты не должны были так реагировать. Мы профессионалы и должны показывать пример, а не провоцировать.