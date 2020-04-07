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Легкоатлетка Семеня побила рекорд Роналду в его же челлендже

7 апреля 2020, 07:18
Кастер Семеня. Фото Instagram
Кастер Семеня. Фото Instagram
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Южноафриканская бегунья Кастер Семеня выложила новое видео в своем Instagram. Она приняла участие в челлендже форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Суть упражнения состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Португалец сделал 142 повторения, легкоатлетка — 176.

— Привет, ребята! — написала Семеня. — Спасибо Роналду за его вызов, он сделал все возможное, мне удалось набрать 176 за 45 секунд.

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