Легенду «Ювентуса» Дель Пьеро выписали из больницы
19 мая 2020, 07:05
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро опубликовал новый пост в своем Instagram. Он рассказал, что его выписали из больницы. Причина госпитализации — камни в почках.
— Спасибо всем за добрые сообщения, — написал итальянец. — Я чувствую себя намного лучше и уже дома.
В составе «Ювентуса» Дель Пьеро стал шестикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов. В сборной Италии он выиграл чемпионат мира-2006.
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