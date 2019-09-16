«Лечче» одолел «Торино» и одержал первую победу в сезоне

В заключительном матче 3-го тура чемпионата Италии «Торино» принимало «Лечче». Гости одержали победу со счетом 2:1.

«Лечче» набрал первые три очка в сезоне и покинул зону вылета. «Торино» же потерял первые очки в чемпионате.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Торино» — «Лечче» — 1:2 (0:1)

Голы: Фариас, 35 (0:1). Белотти, 58 — с пенальти (1:1). Манкосу, 73 (1:2).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Лаксальт, 80), Джиджи, Иццо, Эйна, Бонифаци, Ринкон, Мейте, Базелли (Верди, 72), Белотти, Беренгер (Дзадза, 45).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи, Лучони, Тахцидис, Табанелли, Маер (Шахов, 81), Фариас (Манкосу, 63), Фалько, Лападула (Бабакар, 63).

Предупреждения: Россеттини, 15. Лучони, 18. Беренгер, 40. Фариас, 45. Лападула, 50. Табанелли, 56. Рисполи, 88.

Судья: Джуа (Италия).

16 сентября. Турин. Стадион «Олимпийский».

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